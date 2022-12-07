Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 13:05 — ИА Регнум. С дочерней компании южнокорейского автоконцерна Hyundai две петербургские компании взыскивают по суду 350 млн рублей. Причиной спора стал завод по производству двигателей для автомобилей Hyundai, открытый в сентябре 2021 года, но сейчас находящийся в простое. Строители считают, что корейские автопроизводители им не доплатили.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка

Как сообщает 7 декабря «Деловой Петербург», в марте и апреле 2022 года в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступили иски от АО «Строительно–монтажное управление №2 треста 16» (СМУ) и ООО «Стройтехимпорт» (СТИ). Ответчиком по обоим спорам является ООО «Хендэ инжиниринг рус» (ХИР), 100%–НГя «дочка» Hyundai Engineering, заказчик строительства завода. СМУ требует 185,5 млн рублей, а СТИ — 156,6 млн рублей.

«Нам сказали, что бюджет превышен и денег нет. Поэтому мы и были вынуждены обратиться в арбитражный суд», — рассказали представители СМУ.

В обоих случаях истцы попросили суд об аресте денежных средств ответчика в размере цены иска. В октябре суд удовлетворил ходатайство СТИ, а в ноябре — СМУ об обеспечительных мерах. В ноябре Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказался отменить обеспечительные меры по требованию дочерней компании Hyundai.

Как отмечает «ДП», компания Hyundai Motor Company не заявляла о своём уходе из России, хотя её автомобильный завод в Петербурге, как и завод двигателей, остаются в простое из-за логистических и финансовых проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, объем инвестиций в завод двигателей составил 15,8 млрд рублей, на нем было создано 500 рабочих мест. Строительство завода стало этапом реализации специального инвестиционного контракта, заключенного между Минпромторгом РФ РФ, правительством Санкт-Петербурга и «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». За первый год работы планировалось выпустить 240 тыс. двигателей, затем нарастив производство до 330 тыс. двигателей в год. На заводе должны были выпускаться двигатели внутреннего сгорания для автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.