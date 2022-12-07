В России вводится дополнительная защита лесопарковых поясов от вырубки
Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите лесопарков от вырубки
Москва, 7 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предусматривается внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о лесопарковых зеленых поясах, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.
Сведения реестра границ ЕГРН дополняются новым видом сведений о лесопарковых зеленых поясах без их отнесения к числу зон с особыми условиями использования территории.
В семи регионах России были отказы от постановки на кадастровый учет лесопарковых зеленых поясов, сообщил замглавы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Алексей Бутовецкий.
«Такие случаи, по моей информации, имели случаи в семи регионах РФ. И как раз законопроект направлен на то, чтобы не было спорных ситуаций и была понятной процедура внесения в ЕГРН сведений о лесопарковых поясах», — сказал Бутовецкий, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе заседания.
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских рассказал об отказе вносить в ЕГРН лесопарковый зеленый пояс в Липецкой области.
Сейчас, по данным представителя Росреестра, в России 96 лесопарковых зеленых поясов.
«Само по себе внесение данных в ЕГРН не защищает от вырубки. Но это дополнительная защита. Когда непонятно, где граница, то и вырубка начинается», — пояснил также он.
Для Москвы и любого другого города, который в сфере агрессивных интересов застройщиков, принятие такого закона важно, отметил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).
«Мухлежа с лесными участками под застройку станет меньше. А публичности больше», — отметил он.