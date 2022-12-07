Москва, 7 декабря, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предусматривается внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о лесопарковых зеленых поясах, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сведения реестра границ ЕГРН дополняются новым видом сведений о лесопарковых зеленых поясах без их отнесения к числу зон с особыми условиями использования территории.

В семи регионах России были отказы от постановки на кадастровый учет лесопарковых зеленых поясов, сообщил замглавы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) Алексей Бутовецкий.

«Такие случаи, по моей информации, имели случаи в семи регионах РФ. И как раз законопроект направлен на то, чтобы не было спорных ситуаций и была понятной процедура внесения в ЕГРН сведений о лесопарковых поясах», — сказал Бутовецкий, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе заседания.

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских рассказал об отказе вносить в ЕГРН лесопарковый зеленый пояс в Липецкой области.

Сейчас, по данным представителя Росреестра, в России 96 лесопарковых зеленых поясов.

«Само по себе внесение данных в ЕГРН не защищает от вырубки. Но это дополнительная защита. Когда непонятно, где граница, то и вырубка начинается», — пояснил также он.

Для Москвы и любого другого города, который в сфере агрессивных интересов застройщиков, принятие такого закона важно, отметил депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия»).

«Мухлежа с лесными участками под застройку станет меньше. А публичности больше», — отметил он.