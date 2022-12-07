Минск, 7 декабря, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Белоруссии 7 декабря приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за распространение фейков об армии.

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В телеграм-канале Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии сообщается, что мера в отношении распространения заведомо ложных данных о Вооружённых силах Белоруссии и других силовых структурах призвана работать как превентивная.

Как сообщалось ранее, 7 декабря парламентарии приняли также в первом чтении проект закона о введении смертной казни за государственную измену для должностных лиц, занимающих госдолжность, а также для лиц, на которых распространяется статус военнослужащего.