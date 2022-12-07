Москва, 7 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Европа пока не может защитить свои интересы, и результаты посещения США президентом Франции Эммануэлем Макроном это подтверждают. Об этом 7 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».

Mid.ru Сергей Лавров

Он подчеркнул, что очевидным является то, что у западных стран есть интересы, которые не совпадают с интересами США.

«То, что Европа не может эти интересы защитить, по-моему, пока это тоже медицинский факт», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что результаты или отсутствие таковых визита Макрона в Вашингтон подкрепляют его в этом мнении.

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