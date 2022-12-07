Москва, 7 декабря, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Серьезный диалог России и Запада сможет начаться только тогда, когда к руководству в западных странах придут «дальновидные люди», заявил 7 декабря глава МИД России Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на «Примаковских чтениях» министр также заявил, что Запад не хочет отказываться от своей гегемонии и что именно в этом корень актуальных проблем мировой политики.

6 декабря постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вернуться к диалогу с Западом о гарантиях безопасности, но только в том случае, если Запад сам инициирует такие переговоры.