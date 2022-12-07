Брюссель, 7 декабря, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Работа в рамках действующего мандата — единственное, на чём сосредоточен сейчас генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил 7 декабря, участвуя в режиме онлайн в мероприятии газеты Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«У меня нет других планов помимо того, чтобы сосредоточиться на своей работе до конца сентября будущего года», — ответил Столтенберг на вопрос о том, возможно ли продление его мандата в альянсе на новый срок.

Он подчеркнул, что в этом заключается его единственный план. Столтенберг добавил, что уверен: в альянсе ему подберут достойную замену в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО истекали 1 октября, но в марте лидеры стран альянса продлили его мандат до 30 сентября 2023 года.

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