Москва, 7 декабря, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Членство в G20 полезно для России с точки зрения пиара и с точки зрения сдерживания «американских безумств». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал новость о том, что США запланировали добиться исключения РФ из G20, а также из Базельского комитета по банковскому надзору.

DonkeyHotey Большая двадцатка

«Из «Большой двадцатки» нас не выпрут, потому что за нас заступится Китай. А вот из международных организаций типа ВТО нас не выпрут именно потому, что это вредно для России. И изгнание нас оттуда принесет нам большую пользу. Нас могут исключить из некоторых международных организаций, которые обеспечивают инфраструктуру торговли», — сказал Делягин.

При этом он подчеркнул, что соблюдение правил Базеля является именно тем непосредственным инструментом, который запрещает кредитовать реальный сектор, не имеющий политической поддержки.

«И даже глава ВТБ Костин уже давно говорил о категорической необходимости отказа от базельских стандартов и замене их внутренними. Понятно, что нынешние одичалые строители «блатного феодализма» неспособны не только решить эту задачу, но и подумать о ней», — добавил Делягин.

Кроме того, он добавил, что членство в G20 полезно для России с точки зрения пиара и с точки зрения «сдерживания американских безумств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исключение РФ из G20 будет очень длительным процессом.