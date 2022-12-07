Брюссель, 7 декабря, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Обострение конфликта на Украине может произойти весной, когда Россия накопит силы для масштабного наступления. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 7 декабря, участвуя в режиме онлайн в мероприятии газеты Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По его словам, прогнозировать развитие событий в условиях конфликтов сложно, но пока можно сказать, что Россия пытается на короткий период заморозить бои.

«Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной», — сказал Столтенберг.

В такой ситуации, добавил генсек альянса, НАТО продолжит поддерживать Киев.

Читайте также: Столтенберг: у НАТО нет информации об атаках на российские аэродромы