Москва, 7 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Глобализация по-американски «закончилась», заявил 7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Новая система международных отношений уже выстраивается, и ее основным отличием от действующей должно стать то, что она не будет зависеть «от причуд Запада» и от представления западных стран о собственном превосходстве над всеми остальными, отметил министр.

Западные страны уже многократно доказали свою недоговороспособность и лживость, у России больше нет никаких иллюзий на этот счет, подчеркнул Лавров.

Как сообщалось ранее, Лавров 7 декабря на международном форуме «Примаковские чтения» также заявил, что Запад, представляющий меньшинство населения земного шара, не хочет отказываться от собственной гегемонии и что именно в этом основная причина «продолжающейся разбалансировки международной системы».