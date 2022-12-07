Москва, 7 декабря, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о распространении запрета на разглашение данных о снятии с учета в налоговых органах физических лиц в связи со смертью, поступивших от налоговых органов в банки, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Госдума

Документ позволит обеспечить реализацию механизма получения банками сведений о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в рамках межведомственного взаимодействия для оперативного и своевременного приостановления прижизненных операций по счетам умерших клиентов.

Также закон позволит снизить риск совершения противоправных действий с деньгами умерших клиентов банков за счет сокращения срока получения банками юридически значимых сведений и наделения банков полномочиями по приостановлению прижизненных операций по счетам клиентов в связи с получением соответствующего уведомления от налоговых органов.

Закон должен вступить в силу с 18 мая 2023 года.