Москва, 7 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Политика расширения Североатлантического альянса является главным движущим мотивом Запада в отношениях как с Российской Федерацией, так и с другими странами мира. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он подчеркнул, что экспансия НАТО является, как и ранее, главным движущим мотивом западных стран в отношениях как с Россией, со странами бывшего Варшавского договора, которые и так уже почти все поглощены этим альянсом, так и с другими странами мира. Лавров уточнил, что такая политика применяется альянсом и в других регионах планеты.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в НАТО «беззастенчиво» отказывались признавать свои обещания Михаилу Горбачёву и Борису Ельцину о нерасширении блока на восток.

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