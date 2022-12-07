Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Ряд водных путей Санкт-Петербурга, в том числе реки Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова и Крюков канал, будут переданы из городского в федеральное ведение. Соответствующий законопроект в первом чтении одобрили 7 декабря депутаты Законодательного собрания Северной столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка в летний период

Как говорится в пояснительной записке к документу, проект закона разработан для приведения регионального закона «О транспортном обслуживании водным транспортом в Санкт-Петербурге» в соответствие с действующим российским законодательством.

Дело в том, что распоряжением правительства РФ от 16 апреля 2022 года N 901-р река Фонтанка, река Мойка, река Ждановка, Крюков канал, канал Грибоедова, Зимняя канавка и Кронверкский пролив включены в перечень внутренних водных путей Российской Федерации. При этом по городскому закону эти водоёмы относятся к числу водных объектов Санкт-Петербурга.

«Для исключения противоречий в определении статуса водных объектов проектом закона предлагается актуализировать перечень водных путей Санкт-Петербурга, исключив из него реку Фонтанку, реку Мойку, реку Ждановку, Крюков канал, канал Грибоедова, Зимнюю канавку и Кронверкский пролив», — говорится в пояснительной записке.

Как отметил представитель правительства в Заксобрании Константин Сухенко, после придания федерального статуса указанным водоёмам транспортная полиция сможет задерживать нарушителей правил судоходства и привлекать их ответственности, что повысит уровень транспортной безопасности в Петербурге.

Законопроект не требует финансирования из бюджета Санкт-Петербурга.

Как пояснил ранее в эфире радио «Комсомольская правда» депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок («Единая Россия»), после принятия закона федеральные власти будут открывать и закрывать движение судов по этим акваториям.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году трафик судов по Неве сократился на 45%.