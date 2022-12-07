Москва, 7 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Индия и Бразилия могут принести пользу Совету Безопасности ООН в качестве постоянных членов. Об этом 7 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

По его мнению, при вхождении в Совет Безопасности ООН (СБ ООН) именно Индия и Бразилия принесут добавленную стоимость, а не Германия и Япония.

Ранее глава российского МИД сообщил, что западное меньшинство не хочет отказываться от гегемонии и принимать многополярные реалии.

Читайте также: Лавров: западное меньшинство не желает отказываться от гегемонии