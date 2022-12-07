Лавров заявил, что приём Индии и Бразилии в СБ ООН принесёт пользу
Москва, 7 декабря, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Индия и Бразилия могут принести пользу Совету Безопасности ООН в качестве постоянных членов. Об этом 7 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Лавров
По его мнению, при вхождении в Совет Безопасности ООН (СБ ООН) именно Индия и Бразилия принесут добавленную стоимость, а не Германия и Япония.
Ранее глава российского МИД сообщил, что западное меньшинство не хочет отказываться от гегемонии и принимать многополярные реалии.
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