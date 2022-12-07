Брюссель, 7 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Условия для мирных переговоров Москвы и Киева пока не созданы. Об этом 7 декабря заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг газете Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Условия пока не созданы. Россия не продемонстрировала сигналов к тому, что готова к переговорам при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что это «должны это решать украинцы», а не НАТО и не Брюссель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает возможности по поставкам киевскому режиму новых видов вооружения.