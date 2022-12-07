Москва, 7 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Госдуме не стыдно за закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Это решение — единственно возможное, и нам за него не стыдно», — заявил Володин. — «Мы в непростое время принимаем решение, выполняем поручение президента нашей страны, правительства, делая все для того, чтобы сбалансировать бюджет, найти средства».

«Мы говорим о том, что эта сумма — не то к чему мы должны стремиться. Мы это понимаем. Но и не надо ногами затаптывать это решение», — заявил Володин.

По его словам, «это одно из непростых решений, которые мы принимаем, но обязательство перед гражданами выполняется».

МРОТ будет установлен в размере 16 242 рубля, что на 963 рубля больше, чем сейчас, что соответствует росту на 6,3%.