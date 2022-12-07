* Яшину — запрещённая в России организация

Москва, 7 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы перенес на 9 декабря оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили в суде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

«Оглашение приговора перенесено на 9 декабря», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда.

Причина переноса не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор запросил для Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) девять лет колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию.

Основанием для задержания стало видео на YouTube-канале, в котором Яшин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) комментировал события в Буче.