Суд перенес оглашение приговора Яшину*
* Яшину — запрещённая в России организация
Суд перенес оглашение приговора Яшину* на 9 декабря
Москва, 7 декабря, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы перенес на 9 декабря оглашение приговора бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили в суде.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Илья Яшин
«Оглашение приговора перенесено на 9 декабря», — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда.
Причина переноса не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокурор запросил для Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) девять лет колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию.
Основанием для задержания стало видео на YouTube-канале, в котором Яшин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) комментировал события в Буче.