Курск, 7 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с места работ по установке противотанковых заграждений в регионе. Фотографии он выложил в своем телеграм-канале.

Официальный телеграм-канал губернатора Курской области Установка противотанковых заграждений

На кадрах, выложенных главой области, граничащей с Украиной, видны бетонные пирамиды, предназначенные для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники врага.

«Продолжает укреплять рубежи Курской области», — написал в социальной сети Старовойт.

Напомним, что в конце ноября фотографии аналогичных укреплений показал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее Старовойт сообщил, что обстрелы территории Курской области, совершаемые киевскими боевиками, по своей тактике напоминают террористические атаки.

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