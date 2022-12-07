Курский губернатор Старовойт показал фото противотанковых укреплений
Курск, 7 декабря, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с места работ по установке противотанковых заграждений в регионе. Фотографии он выложил в своем телеграм-канале.
На кадрах, выложенных главой области, граничащей с Украиной, видны бетонные пирамиды, предназначенные для предотвращения продвижения бронированной гусеничной и колесной техники врага.
«Продолжает укреплять рубежи Курской области», — написал в социальной сети Старовойт.
Напомним, что в конце ноября фотографии аналогичных укреплений показал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Старовойт сообщил, что обстрелы территории Курской области, совершаемые киевскими боевиками, по своей тактике напоминают террористические атаки.
Читайте также: Старовойт сравнил обстрелы Курской области со стороны ВСУ с терактами