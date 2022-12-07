Москва, 7 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об определении размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря. Инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Исключается дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, относящимся к одной и той же категории — граждане предпенсионного возраста независимо от даты признания таких граждан безработными (до 1 января 2019 года или после указанной даты).

Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений лиц предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

С 2019 года в России были повышены предельные размеры пособия по безработице. И исходя из буквального толкования действующей нормы, размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тыс. рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее назвал ситуацию на рынке труда «достаточно стабильной». Уровень регистрируемой безработицы — в центрах занятости — достиг «всего» 562 тыс. человек. В 2019 году в России таких граждан было порядка 800 тыс. — 900 тыс. человек, привел данные министр.