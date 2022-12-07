Москва, 7 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о преимущественном праве на рабочее место у прежнего работодателя для мобилизованного, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Закон защищает трудовое право участника специальной военной операции: мобилизованный получает преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя.

Закон будет иметь обратную силу, он распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.