Новосибирск, 7 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Депутат городского совета Новосибирска Светлана Каверзина отчиталась о ремонте деревянного туалета на конечной остановке автобуса. Об этом 6 декабря она написала в своём Telegram-канале.

Lalmch Туалет

«Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23-й автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком», — написала Каверзина.

Она добавила, что будет следить за санитарным состоянием туалета, поскольку водители «должны работать в приемлемых условиях».

Добавим, что некоторые пользователи Сети посчитали, что это шутка. Однако депутат пояснила, что это не шутка. По её словам, водители автобусов регулярно жаловались на плохое состояние туалета.