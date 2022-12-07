В Новосибирске депутат удивила людей отчётом о ремонте деревянного туалета
Новосибирск, 7 декабря, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Депутат городского совета Новосибирска Светлана Каверзина отчиталась о ремонте деревянного туалета на конечной остановке автобуса. Об этом 6 декабря она написала в своём Telegram-канале.
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Туалет
«Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23-й автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком», — написала Каверзина.
Она добавила, что будет следить за санитарным состоянием туалета, поскольку водители «должны работать в приемлемых условиях».
Добавим, что некоторые пользователи Сети посчитали, что это шутка. Однако депутат пояснила, что это не шутка. По её словам, водители автобусов регулярно жаловались на плохое состояние туалета.