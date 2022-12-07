Москва, 7 декабря, 2022, 12:26 — ИА Регнум. БРИКС может объединить до 17 государств мира, если удовлетворить все заявки на вступление в него. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Он подчеркнул, что Россия, Китай и Индия (РИК) дали путевку в жизнь «пятерке» БРИКС, которая в настоящее время пользуется огромным влиянием, сейчас выстраивается очередь из государств, которые претендуют на полноправное членство в этом объединении.

«Если всех удовлетворить, то «пятерка» превратится где-то в 15–17 стран, как показал июньский саммит БРИКС, проводившийся в режиме ВКС нашими китайскими коллегами», — подчеркнул глава МИД России.

Он добавил, что объединение России, Китая и Индии остается действующим форматом. В его рамках проходят встречи не только глав МИД, но и министров энергетики, торговли и экономического развития.

«РИК и по сей день здравствует, это не многие знают, эта «тройка», продолжает встречаться на уровне министров иностранных дел», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

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