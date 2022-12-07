СБУ вновь проводит обыски в православных храмах
Херсон, 7 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. СБУ 7 декабря проводит обыски в православных храмах в трех регионах, передают киевские СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Киевский террористичекий режим
Речь идет о Черкасской и Волынской областях, а также о временно оккупированной Киевом части Херсонской области.
Ранее аналогичные обыски проводились в Киеве, Полтавской области и целом ряде других регионов. Священников и епископов подозревают в государственной измене.
В Киеве всерьез рассматривают возможность запрета деятельности канонической православной церкви. Соответствующий законопроект внесен в Верховную раду. Власти Львовской области уже запретили деятельность православной церкви в регионе.