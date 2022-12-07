Донецк, 7 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Донецк, сообщили 7 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 (совпадает с мск) — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:18 ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм, в 11:42 — Кировский район (три снаряда калибра 155 мм), в 12:00 — Киевский и Куйбышевский районы (четыре снаряда калибра 155 мм).