Москва, 7 декабря, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Закон, сохраняющий на 2023–2025 годы тарифы обязательного социального страхования от производственного травматизма и профессиональных заболеваний, Госдума приняла в итоговом, третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Госдума

Сохраняется на три года действие 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% к суммам выплат и иных вознаграждений) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.

При этом для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих труд инвалидов, сохраняется льгота по уплате страховых взносов. Они, как и сейчас, смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных — инвалидов I, II и III групп.

Таким образом, максимальный размер единовременной выплаты с 1 января 2023 года составит 117 722,96 рубля, с 1 февраля 2023 года — 132 320,61 рубля, также в случае смерти застрахованного, выплата его родственникам составит 2 млн рублей.