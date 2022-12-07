Брюссель, 7 декабря, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не располагает информацией об инцидентах с атаками беспилотников на российские военные аэродромы. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 7 декабря, участвуя в режиме онлайн в мероприятии газеты Financial Times.

NATO Йенс Столтенберг

«Я не имею информации об этих конкретных инцидентах», — сказал генсек альянса.

Столтенберг добавил, что в контексте боевых действий, которые происходят на Украине, киевский режим имеет «право на самооборону».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 и 6 декабря беспилотники пытались атаковать военные аэродромы в Курской, Рязанской и Саратовской областях. По данным Минобороны, 5 декабря в результате инцидента погибли трое военнослужащих, ещё четверо были ранены. Дроны были перехвачены системой ПВО.

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