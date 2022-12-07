Москва, 7 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 50 тыс. рублей предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Реальный МРОТ сегодня должен быть минимум 50 тыс. рублей», — заявил Миронов.

Нынешний размер МРОТ в 16 242 рубля — это смешные деньги, подчеркнул парламентарий.

«Экономят именно на людях, прежде всего Минфин», — убежден депутат Госдумы.

Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей.