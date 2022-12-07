Москва, 7 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2023 году, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

МРОТ будет установлен в размере 16 242 рубля, что на 963 рубля больше, чем сейчас, что соответствует росту на 6,3%.

Президент России подписал закон, в соответствии с которым прожиточный минимум в 2023 году установлен на уровне 14 375 рублей.

Реальный МРОТ должен быть не меньше 50 тыс. рублей, заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. А пока, по его мнению, Минфин экономит на гражданах.

В ЛДПР предлагают увеличить МРОТ до 30 тыс. рублей.

В КПРФ также призвали не бояться и дальше повышать МРОТ, депутат Госдумы Алексей Куринный убежден, что рост МРОТ не разгонит инфляцию.

Одновременно депутаты от ЛДПР, СРЗП и КПРФ настаивают на отмене расчета МРОТ исходя из медианного размера зарплаты.