Москва, 7 декабря, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять поправки, которые дают российскому правительству право предоставлять отсрочку по возврату денег за туры заключенные до 24 февраля 2022 года, исполнение которых по объективным причинам оказалось невозможным, сообщил глава думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

duma. gov.ru Сангаджи Тарбаев

В конце октября 2022 года глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что туристический поток из России в другие государства по итогам 2022 года уменьшится как минимум на 30% по сравнению с показателями 2021 года.

«Суть вносимых изменений — дополнить полномочия правительства Российской Федерации, предусмотренные федеральным законом от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», правом предоставлять отсрочку по выплате денежных средств за туры заключенные до 24 февраля 2022 года, исполнение которых по объективным причинам оказалось невозможным», — отметил Тарбаев в своем телеграм-канале.

По его словам, в 2022-м туроператоры погасят задолженность перед клиентами в объеме более 111 млрд рублей.

«Необходимо избежать массового банкротства российских туроператоров для продления периода погашения задолженности перед клиентами. Операторы также могут предложить клиенту выбрать иной тур вместо возврата денежных средств. Отмечу, что в связи с закрытием авиасообщения со многими странами, а также отказом в приеме российских воздушных судов задолженность перед туристами остается. В этих условиях правительство РФ будет исходить из фактической ситуации, которая сложится к 31 декабря 2022-го», — добавил глава комитета Госдумы.

Еще одна поправка касается изменения срока наступления ответственности для туроператоров в сфере выездного туризма при предоставлении сведений в единую информационную систему электронных путевок, пояснил Тарбаев.

«Теперь ответственность будет наступать не с 1 марта 2023 года, а с 1 сентября 2023 года, как и для туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Это изменение позволит туроператорам своевременно интегрироваться и настроить передачу данных в единую информационную систему электронных путевок», — заключил он.

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