Брюссель, 7 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Страны НАТО рассматривают возможности по поставкам новых видов вооружения киевскому режиму на постоянной основе. Об этом 7 декабря заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг газете Financial Times.

U.S. Secretary of Defense Йенс Столтенберг

«Я не могу говорить о специфических видах систем, которые мы рассматриваем к поставке», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО постоянно рассматривает добавление новых систем оружия.

По его словам, большее значение имеет вопрос эффективности функционирования уже поставленного киевскому режиму вооружения, запчастей к нему, а также его техобслуживание.

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