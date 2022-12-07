Москва, 7 декабря, 2022, 15:09 — ИА Регнум. До конца 2022 года планируется определить финалистов третьего Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. В этом году на отбор подано 936 заявок, а 552 из 66 регионов приняты на оценку. Цель отбора — развитие и распространение Концепции активного долголетия, создание условий для повышения качества жизни старшего поколения через тиражирование лучших практик в регионах России. Отбор проводится в рамках национального проекта «Демография».

Wikimedia.org Бабушка

Инициатором конкурса выступило АНО «Национальные приоритеты» в партнерстве с Минтрудом России, Агентством стратегических инициатив, Фондом Тимченко, НИУ ВШЭ, Комиссией по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ, Российским геронтологическим научно-клиническим центром РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Агентством социальной информации, Благотворительным фондом «Почет», Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Ассоциацией волонтерских центров, Альянсом «Серебряный возраст» и Коалицией НКО «Забота рядом».

В 2021 году экспертное жюри отобрало 112 практик по 4 номинациям: «Образование и занятость», «Здоровый образ жизни», «Активная жизнь» и «Медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика». Финалисты конкурса вошли в сборник «Лучшие практики активного долголетия 2021». Некоторые из практик, вошедшие в сборник.

Проект «Технология повсеместного внедрения системы долговременного ухода в Республике Башкортостан» помогает социальным работникам и родственникам людей, нуждающихся в помощи, обучиться науке ухода и справляться с ситуацией, не выгорая эмоционально.

«Мы учим людей правильно ухаживать за своими пожилыми родственниками и подопечными, сохранять их человеческое достоинство, помогать не чувствовать себя беспомощными и при этом не выгорать самим», — пояснил директор АНО Центр социального обслуживания населения «Социум», автор практики Флюр Дусмухаметов.

Ирина Медведева ИА REGNUM Бабушка

Проект Кемеровской области «Ветеранские смены» направлен на профилактику заболеваний, сохранение здоровья и улучшение качества жизни ветеранов угольной отрасли. Ушедшие на пенсию сотрудники предприятий СУЭК региона могут бесплатно отдыхать и восстанавливать здоровье в санатории-профилактории медико-санитарной части «Шахтер» в области.

«3 шага к здоровью и активной жизни пенсионеров в городах присутствия группы компаний ОМК» — масштабный проект предприятия «Объединенная металлургическая компания». Команда практики развивает и поддерживает социальные и благотворительные проекты некоммерческих организаций и добровольцев, вовлекает и поддерживает социальных предпринимателей, оказывает финансовую помощь ветеранским организациям.

«Корзина доброты» — совместный проект X5 Group и Фонда продовольствия «Русь». X5 первой среди российских ритейлеров создала инфраструктуру для оказания продовольственной помощи по технологии food drive и продолжает ее развивать: прямо в магазине покупатели могут передать волонтерам продукты в пользу нуждающихся людей. В Тульской области сумели оказать адресную помощь 186 тысячам нуждающихся.

«Это не только конкретная помощь продуктами питания, но и внимание, которое фактически оказывают все жители Тульской области», — отметила уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

Волонтеры банка еды «Русь» уже начали доставлять продукты. Например, у Валентины Васильевны не осталось родных, которые могли бы о ней позаботиться. Такой отклик от благополучателей и жителей только мотивирует организаторов расширять возможности доброй помощи.

РВС Бабушка и внучка

«Не один дома» — проект помогает людям старшего возраста, нуждающимся в реабилитационной помощи. Бригады специалистов, оснащенные высокотехнологичной техникой, выезжают к человеку на дом и проводят процедуры, что позволяет облегчить проявления хронических заболеваний и сдержать их прогрессирование.

«В нашу команду входят самые разные специалисты: психологи, логопеды, социальные и медицинские работники, специалисты по лечебной физкультуре, массажу, социальной работе, эрготерапевты. Как только к нам поступает заявка, к будущему клиенту направляется бригада, состоящая из медработника, заведующего отделением, специалиста ЛФК. Они уточняют медицинские показания и противопоказания, составляют программу реабилитации», — пояснила одна из авторов проекта директор ЦСОН Елена Лыкина (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Иногда люди старшего возраста просто не знают, что у них есть возможность получить социальную помощь, и поэтому пытаются справиться с проблемами своими силами. Проект «Популяризация информации о мерах социальной поддержки населения» решает эту проблему и помогает жителям Ужурского района и поселка Солнечный Красноярского края получить все положенные им меры социальной поддержки и повысить тем самым уровень жизни.

«В кризисные времена появляется больше уязвимых людей, а ресурсов становится всё меньше. И часто помочь могут только те, кто рядом — именно они становятся связующим звеном, восполняющим «разрывы» в социальной сфере. Мы очень надеемся, что в новом отборе появятся практики, которые «вовлекают» в систему заботы ближайшее окружение «человека нуждающегося» (волонтёров, соседей, НКО), чтобы солидарность в нашей стране становилась нормой», — отметила генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова.

Гаэтано Беллей. Бабушка и внучка

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России, так как речь идёт о поддержке семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни.