Москва, 7 декабря, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Западное меньшинство не хочет отказываться от гегемонии и принимать многополярные реалии. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном форуме «Примаковские чтения».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Ясно, что основная причина продолжающейся разбалансировки международной системы заключается в нежелании западного меньшинства принять многополярные реалии и отказаться от своих гегемонических устремлений», — заявил Лавров.

Он добавил, что расклад сил в мире меняется не в пользу западного меньшинства, именно поэтому оно во главе с США пытается удержать свое доминирующее положение.