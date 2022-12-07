Каталония, Испания, 7 декабря, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Каталонии столкнулись два поезда. В результате инцидента пострадали более 150 человек, пятеро находятся в состоянии средней тяжести. Об этом 7 декабря сообщили в управлении по защите гражданского населения автономного сообщества.

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Согласно опубликованным данным, ЧП произошло на станции Монкада-и-Решак.

Ранее управление сообщало о более 70 пострадавших.

В управлении автономного сообщества отметили, что на месте работают 18 подразделений МЧС. Число пострадавших уточняется.