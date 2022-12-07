Канберра, 7 декабря, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Австралия присоединилась к ограничениям цен на нефть из России, сообщили 7 декабря в министерстве иностранных дел и торговли этой страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Там отметили, что потолок цен «направлен на поддержание надежных поставок нефти на мировой рынок при одновременном сокращении доходов, которые Россия получает от нефти».

Данная мера является «частью всеобъемлющего набора мер», которые Австралия приняла в связи со специальной военной операцией России на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты и страны Евросоюза, вводя потолок цен на российскую нефть, рубят сук, на котором сидят.

По его словам, азы функционирования мирового хозяйства нарушаются в угоду попыткам посильнее надавить на Россию.

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