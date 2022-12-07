Москва, 7 декабря, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий призвал не вешать ярлыки предателей на всех уехавших из России на фоне специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Государственная дума Леонид Слуцкий

«Давайте не будем вешать на всех ярлык предателей. Но отношение к уехавшим понятное», — сказал Слуцкий.

При этом он обратил внимание на то, что люди уезжают по разным причинам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал вывод о том, что «скитальцы» неизбежно закончат тем же, что происходит с использованным материалом, — станут ненужными.

Председатель палаты парламента также назвал предателями уехавших из России на фоне специальной военной операции и призвал помогать новым гражданам России. По мнению Володина, много чести говорить о бросивших Россию, правильно больше внимания уделить тем, кто воссоединился с Россией, кто считает её своим домом.