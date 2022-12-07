Москва, 7 декабря, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Министерстве экономического развития РФ созданы два новых подразделения в сфере туризма. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба министерства.

serv Министерство экономического развития РФ

Руководителем департамента развития туризма назначена Татьяна Шаршавицкая. Главой департамента реализации проектов в сфере туризма стал Сослан Абисалов.

Отмечается, что в задачи подразделения Шаршавицкой войдёт развитие туристического потенциала страны, создание условий для роста отрасли, поддержание положительного имиджа и продвижения турпродуктов на российском и международном рынках.

Департамент Абисалова будет заниматься выработкой и реализацией госполитики и нормативно-правовым регулированием.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму. Функции ведомства были переданы Минэкономразвития РФ.