Вашингтон, 7 декабря, 2022, 12:13 — ИА Регнум. До 1 млн человек может умереть в Китае в ближайшие месяцы из-за COVID-19, если власти продолжат ослаблять санитарные ограничения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на результаты моделирования макроэкономической консультативной группы Wigram Capital Advisors.

zhizhou deng Коронавирус в Китае

По прогнозам, к середине марта от COVID-19 будут ежедневно умирать 20 тыс. человек, а 70 тысяч — попадать в больницы. К концу марта количество пациентов дойдёт до пика и десятикратно превысит вместимость отделений интенсивной терапии.

Строгие ограничения, связанные с распространением COVID-19, китайские чиновники стали отменять на фоне протестов. Так, власти отменили массовое тестирование, электронное отслеживание контактов и государственный карантин.

Эти решения могут привести к беспрецедентной вспышке коронавирусной инфекции в зимний период. Система здравоохранения КНР с ней не справится, считают аналитики, которые изучали Азию и составляли для правительств модели развития ситуации в период пандемии.

Эксперты в своих прогнозах учли нехватку отделений интенсивной терапии в китайских больницах, с которой власти не могли справиться через три года после начала эпидемии. Кроме того, в стране не налажены полные курсы вакцинации для десятков миллионов пожилых граждан.

Судя по всему, руководство страны, отмечает FT, отменяет ограничения импульсивно, реагируя на протесты, а не в рамках тщательно продуманной политической программы.

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