* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление прокурора Адмиралтейского района Петербурга к ООО «ВКонтакте», ООО «Яндекс», ООО «Звук» и Мирону Федорову (он же рэпер Oxxxymiron — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Прокуратура требует от суда признать композицию рэпера «Ойда» информацией, запрещенной к распространению на всей территории России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Согласно экспертному заключению СПбГУ, автор композиции «Ойда» заявляет о необходимости «пересборки дома» (страны), в результате чего часть территории РФ будет отделена, звучит позитивная оценка этого со стороны автора. Также выявлены призывы к действиям, в результате которых может произойти нарушение территориальной целостности РФ. Песней формируется позитивное отношение к отделению части территории РФ, высказанное в форме лозунга.

«Распространение такой информации влечет негативные социальные, экономические и иные последствия», — говорится в иске.

Прокурор просит признать информацию, распространяемую по десяти гиперссылкам, запрещенной к распространению на территории РФ, и обязать компании «ВКонтакте», «Яндекс» и «Звук» ограничить доступ пользователей к произведению «Ойда» исполнителя Oxxxymiron (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе проверки в песне были обнаружены публичные призывы к действиям, которые могут нарушить территориальную целостность России.