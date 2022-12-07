Москва, 7 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Россия надеется на то, что страны Ближнего Востока не будут поставлять Украине переданные им ранее ЗРК NASAMS. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД России Михаил Богданов.

Soldatnytt ЗРК NASAMS

Он выказал надежду на то, что страны Ближнего Востока не последуют просьбам НАТО и США.

«Нет, надеемся, что не согласятся. Зачем им это нужно?» — заявил Богданов в кулуарах «Примаковских чтений», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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