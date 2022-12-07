Москва, 7 декабря, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обратился с запросом на имя главы правительства России Михаила Мишустина в связи с отсутствием выплат добровольцам, которые законом приравнены к военнослужащим-контрактникам, участвующим в специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Вступил в силу закон, согласно которому добровольцы приравниваются к нашим военнослужащим, которые служат по контракту в нашей братской Украине, освобождая ее от нацизма. Выплат никаких для добровольцев нет, пишут родственники, ни 195 тыс. единовременных, ни ежемесячного довольствия. Это несправедливо», — констатировал Миронов.

Он выразил надежду на то, что председатель правительства положительно ответит на направленный на его имя запрос.

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