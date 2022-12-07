Донецк, 7 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России уничтожили за сутки более 70 боевиков ВСУ, сообщили 7 декабря в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Потери в живой силе противника составили более 70 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также было уничтожено два танка Т-72Б и Т-64БВ, пять единиц бронированной и автомобильной техники.

Напомним, ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска продолжают успешно наступать на донецком направлении. Сутками ранее войска киевского режима потеряли свыше 60 человек и пять боевых бронированных машин.

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