Ярославль, 7 декабря, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Кузнецова в Ярославле заставил ярославские власти принять жёсткое решение. По распоряжению губернатора области Михаила Евраева, газовое оборудование должно быть проверено во всех многоквартирных домах. Такое поручение было дано главой региона на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Pavel Starikov Газовая развязка

Все выявленные недостатки и нарушения, связанные с эксплуатацией газового оборудования в многоквартирных домах, должны быть устранены до 1 февраля 2023 года.

«Нам нужно принять все необходимые меры, чтобы исключить вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией газового оборудования. В течение двух месяцев управляющие компании, товарищества собственников жилья, кооперативы, главы местного самоуправления, специализированные организации, которые занимаются вопросами газоснабжения, должны устранить имеющиеся проблемы и недостатки с газовым оборудованием в многоквартирных домах. По истечении срока в случае нарушений наступит ответственность», — подчеркнул Михаил Евраев.

Исполнение поручения губернатора является весьма непростой задачей. Если доступ к общедомовому имуществу и газовым сетям в подъездах обеспечивают специалисты управляющих компаний, то попасть в жилые помещения можно лишь при наличии собственника. По словам представителя компании «Газпром газораспределение Ярославль» Алексея Болотова, ежегодно не удается проверить более 20% квартир.

Глава региона порекомендовал пересмотреть график обходов и производить проверку не только в утреннее и обеденное время, но и после окончания рабочего дня, когда собственники жилья находятся дома.

Губернатор также поручил региональному департаменту государственного жилищного надзора проинформировать управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и иные кооперативы о мерах по обеспечению безопасной работы газового оборудования и систем вентиляции. В случае необходимости в домах должна быть проведена реконструкция вентсистем.