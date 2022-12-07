Москва, 7 декабря, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Распространить социальные гарантии участников специальной военной операции на военнослужащих-срочников, проходящих службу на границе с Украиной, участвующих в боевых действиях, предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«С учетом складывающейся ситуации считаю необходимым распространить этот статус на любых военнослужащих, которые фактически принимают участие в боевых действиях», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на то, что формально срочники не принимают участия в боевых действиях, служат не на территориях, где объявлено военное положение.

«Посмотрите, что творится в той же Белгородской области, которую обстреливают каждый день. Фактически военнослужащие, которые там находятся, являются полноценными участниками СВО — они точно так же гибнут и получают ранения», — рассуждает парламентарий.

Напомним, ранее права участников специальной военной операции распространили на пограничников в прилегающих к Украине областях.