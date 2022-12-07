Пользователей Сети шокировали слова Борреля о шансах принятия Киева в ЕС
Брюссель, 7 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Главной целью Запада является максимальное разрушение Украины и нанесение как можно большего вреда России. Так прокомментировал один из пользователей Twitter слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Ранее Боррель заявил, что у Киева будет больше шансов вступить в ЕС, если территория страны подвергнется большим разрушениям.
«Главная цель Запада — как можно больше разрушить Украину и в процессе нанести как можно больший вред России», — написал один из комментаторов.
«Сначала «до последнего украинца», чтобы иметь шанс на вступление в НАТО, теперь «до последнего камня», чтобы увеличить шансы на вступление в ЕС», — добавил другой.
«Запад настаивает на максимальном разрушении Украины, потому что они знают, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше будет ненависть между некогда братскими народами, а на урегулирование уйдёт много поколений», — поделился мнением пользователь.