Брюссель, 7 декабря, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Главной целью Запада является максимальное разрушение Украины и нанесение как можно большего вреда России. Так прокомментировал один из пользователей Twitter слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Ранее Боррель заявил, что у Киева будет больше шансов вступить в ЕС, если территория страны подвергнется большим разрушениям.

«Главная цель Запада — как можно больше разрушить Украину и в процессе нанести как можно больший вред России», — написал один из комментаторов.

«Сначала «до последнего украинца», чтобы иметь шанс на вступление в НАТО, теперь «до последнего камня», чтобы увеличить шансы на вступление в ЕС», — добавил другой.

«Запад настаивает на максимальном разрушении Украины, потому что они знают, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше будет ненависть между некогда братскими народами, а на урегулирование уйдёт много поколений», — поделился мнением пользователь.