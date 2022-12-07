Киев, 7 декабря, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Союзники Киева из-за «психологических барьеров» не соглашаются принимать Украину в НАТО, считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает американское издание Politico.

Mfa.gov.ua Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба

По словам Кулебы, у Украины есть «очень хорошие друзья», но некоторые охотнее предоставляют Киеву современное вооружение, опасаясь положительно ответить на заявку о членстве в альянсе.

Украинский министр отметил, что остаётся множество «психологических барьеров, которые нам нужно преодолеть», в их числе — идея о приёме страны в НАТО. Чтобы снять эти барьеры, Западу нужно «изменить оптику»: партнёры Киева должны увидеть в членстве Украины возможности, а не угрозу.

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