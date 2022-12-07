Москва, 7 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Грантовую поддержку для талантливых иностранных студентов, которые обучаются в России, планируется ввести в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки Российской Федерации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«Что касается грантовой поддержки для талантливых иностранных студентов, то она планируется к введению в 2025 году», — приводят журналисты сообщение пресс-службы.

Уточняется, что ранее грантовая поддержка предполагалась с 2023 года.