В России в 2025 году введут гранты для талантливых иностранных студентов
Москва, 7 декабря, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Грантовую поддержку для талантливых иностранных студентов, которые обучаются в России, планируется ввести в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минобрнауки Российской Федерации.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Студенты
«Что касается грантовой поддержки для талантливых иностранных студентов, то она планируется к введению в 2025 году», — приводят журналисты сообщение пресс-службы.
Уточняется, что ранее грантовая поддержка предполагалась с 2023 года.