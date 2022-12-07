Нижний Новгород, 7 декабря, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Химики Нижегородского государственного университета (ННГУ) им. Н. И. Лобачевского улучшили биосовместимость и антибактериальные свойства гидроксиапатита — биокерамики, близкой по структуре к костной ткани. Разработка открывает новые перспективы в производстве медицинской керамики и покрытий металлических биоматериалов. Достижение ученых отвечает целям и задачам национального проекта «Наука и университеты».

Цитата с сайта ННГУ Новую модель биокерамики для костных имплантов предложили химики ННГУ

Для снижения риска послеоперационных инфекций и повторных вмешательств в классический состав гидроксиапатита ученые добавили антибактериальный агент — ионы висмута, которые прочно держатся в кристаллической решетке соединения и не накапливаются в организме за пределами имплантата. Также биокерамику модифицировали ионами натрия и фтора, что сделало материал более стабильным и биосовместимым.

Полученное соединение является кристаллохимическим аналогом кости. По словам учёных, они близки к прорыву в борьбе с послеоперационными инфекциями.

«Привычное наполнение импланта антибиотиками чревато их распространением по всему организму. Использование биокерамики на основе фторапатита не только снижает риски инфицирования после имплантации, но и защищает здоровые клетки организма от гибели под действием антибактериального компонента», — рассказал соавтор исследования, доцент кафедры аналитической и медицинской химии химического факультета ННГУ Евгений Буланов.

Разработка учёных химического факультета ННГУ показала низкую цитотоксичность in vitro, вещество не атакует здоровые ткани за пределами импланта, а округлая форма частиц вещества помогает им легко проникать через мембраны клеток и эффективно воздействовать на патогены.

Проект выполнен в Научно-исследовательской лаборатории химии природных соединений и их синтетических аналогов ННГУ в рамках Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), созданного благодаря национальному проекту «Наука и университеты».

Как сообщало ИА, национальный проект «Наука и университеты» направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.