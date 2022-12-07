Киев, 7 декабря, 2022, 11:15 — ИА Регнум. На Украине пока не будут проводить дополнительную мобилизацию, заявил министр обороны киевского режима Алексей Резников.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Алексей Резников

По его словам, в настоящее время «по решению генштаба уже проводятся определенные организационные мероприятия».

«Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, — вопрос пока так не стоит», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Резников добавил, что «людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны достаточно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что данные о потерях в рядах ВСУ, которые обнародовала 30 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (более 100 тыс. погибших боевиков ВСУ), привели к самовольному оттоку боевиков из рядов ВСУ.

В свою очередь в Киеве заявили , что с начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ на Украине потери боевиков ВСУ составили от 10 до 13 тысяч человек.

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