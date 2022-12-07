Санкт-Петербург, 7 декабря, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на своем заседании в среду, 7 декабря, одобрило в третьем чтении законопроект, уточняющий понятие «выходные дни» для адекватного применения так называемого «закона о тишине», защищающего граждан от шума во время отдыха. Соответствующие изменения будут внесены в статью 8 регионального закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Выходные дни, календарь

Депутаты конкретизировали понятие «выходные дни», установив, что к ним относятся суббота и воскресенье (если эти дни не объявлены в установленном федеральным законодательством порядке рабочими днями), а также выходные дни, установленные статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации.

Напомним, к таким дням относятся Новогодние каникулы, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День Победы, День России, День народного единства.

По мнению депутатов, обновленный закон позволит избежать неоднозначного толкования статьи петербургского закона об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание за нарушение тишины в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. В частности, решить проблемы, возникающие в случае переноса дней отдыха.

Напомним, за нарушения покоя жителей для физических лиц штраф составляет от 500 до 3000 рублей, для должностных — от 3000 до 10 000 рублей, а для юрлиц — от 10 000 до 15 000 рублей.