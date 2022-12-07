Под Новошахтинском задержали преступника в камуфляже и с пулемётом
В Ростовской области задержали дезертира, стрелявшего в полицейских из пулемёта
Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Мужчину, открывшего стрельбу по полицейским в Ростовской области, задержали, сообщил 7 декабря губернатор региона Василий Голубев.
Kremlin.ru
Василий Голубев
«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал глава региона в личном телеграм-канале.
По его словам, сейчас с задержанным проводятся следственные действия.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области 6 декабря мужчина, одетый в камуфляжную форму, открыл стрельбу по сотрудникам полиции.