Москва, 7 декабря, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Если США действительно будут добиваться исключения России из G20, то это будет длительная процедура и решить все по-быстрому у Вашингтона не получится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил профессор факультета мировой экономики и мировой политики департамента мировой экономики ВШЭ Алексей Портанский. Так он прокомментировал новость о том, что в обороннный бюджет США был включен пункт о том, что США будут стремиться к исключению РФ из G20.

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«В любом случае это очень длительная процедура. И решить всё по-быстрому США точно не удастся. Второе — непосредственно прямых экономических последствий для РФ не будет, потому что G20 — это форум, где решаются принципиальные вопросы, но эти решения не имеют обязательной силы. Это просто оказывает воздействие на общий политический климат, на инвестиционный климат, на отношения к стране. Но сиюминутных последствий быть не может», — сказал он.

При этом он уточнил, что удаление РФ из G20 будет иметь такие долгосрочные последствия, как ухудшение отношения к стране в любых международных контактах и сделках.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что исключение России из G20 будет потерей репутационного характера, но не экономического.